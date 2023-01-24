Приближенному главного вора в законе отказали в участии в СВО

25 января 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Суд отказал Батыру Бекмурадову в возможности отправиться на спецоперацию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный суд России оставил без изменений обвинительный приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, ранее сотрудничавшему с вором в законе Шакро Молодым. Офицеру было отказано в возможности отправиться в зону проведения спецоперации и заменить таким образом срок службой в армии. Об этом рассказал адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин. «Недавно имеющий боевые награды офицер просил направить его для участия в специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса, (но получил — прим. URA.RU) отказ», — рассказал Пакулин, слова которого приводит « Коммерсант ». Ранее Бекмурадова осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию похищения предпринимателя Бориса Минахи. Кроме того, Бекмурадов был ранее осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, одним из главных фигурантов которого был вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). Согласно сообщению следствия, Бекмурадов помогал Калашову в проведении силовых операций и был начальником охраны вора в законе.

Верховный суд России оставил без изменений обвинительный приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, ранее сотрудничавшему с вором в законе Шакро Молодым. Офицеру было отказано в возможности отправиться в зону проведения спецоперации и заменить таким образом срок службой в армии. Об этом рассказал адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин. «Недавно имеющий боевые награды офицер просил направить его для участия в специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса, (но получил — прим. URA.RU) отказ», — рассказал Пакулин, слова которого приводит «Коммерсант». Ранее Бекмурадова осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию похищения предпринимателя Бориса Минахи. Кроме того, Бекмурадов был ранее осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, одним из главных фигурантов которого был вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). Согласно сообщению следствия, Бекмурадов помогал Калашову в проведении силовых операций и был начальником охраны вора в законе.