Приближенному главного вора в законе отказали в участии в СВО

Верховный суд России оставил без изменений обвинительный приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, ранее сотрудничавшему с вором в законе Шакро Молодым. Офицеру было отказано в возможности отправиться в зону проведения спецоперации и заменить таким образом срок службой в армии. Об этом рассказал адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин.
«Недавно имеющий боевые награды офицер просил направить его для участия в специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса, (но получил — прим. URA.RU) отказ», — рассказал Пакулин, слова которого приводит «Коммерсант». Ранее Бекмурадова осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию похищения предпринимателя Бориса Минахи.
Кроме того, Бекмурадов был ранее осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, одним из главных фигурантов которого был вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). Согласно сообщению следствия, Бекмурадов помогал Калашову в проведении силовых операций и был начальником охраны вора в законе.
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Верховный суд России оставил без изменений обвинительный приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, ранее сотрудничавшему с вором в законе Шакро Молодым. Офицеру было отказано в возможности отправиться в зону проведения спецоперации и заменить таким образом срок службой в армии. Об этом рассказал адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин. «Недавно имеющий боевые награды офицер просил направить его для участия в специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса, (но получил — прим. URA.RU) отказ», — рассказал Пакулин, слова которого приводит «Коммерсант». Ранее Бекмурадова осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию похищения предпринимателя Бориса Минахи. Кроме того, Бекмурадов был ранее осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, одним из главных фигурантов которого был вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). Согласно сообщению следствия, Бекмурадов помогал Калашову в проведении силовых операций и был начальником охраны вора в законе.