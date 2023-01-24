В ЯНАО ищут повара-преподавателя на зарплату в сто тысяч рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии «повар». Вакансия размещена на сайте Avito.
«В учебный центр, для осуществления профессиональной подготовки специалистов, требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии „повар“. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, заработная плата от ста тысяч рублей», — сообщает работодатель в объявлении на платформе Avito.
В обязанности работника будет входить разработка образовательных программ, проведение занятий по теории и практике поварского дела, прием экзаменов и выдача образовательных сертификатов. От соискателя требуется среднее специальное или высшее образование по специальности «технология общественного питания» и наличие опыта работы более трех лет.
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