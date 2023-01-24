В ЯНАО ищут повара-преподавателя на зарплату в сто тысяч рублей

25 января 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ищут преподавателя поварского дела на зарплату в сто тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии «повар». Вакансия размещена на сайте Avito. «В учебный центр, для осуществления профессиональной подготовки специалистов, требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии „повар“. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, заработная плата от ста тысяч рублей», — сообщает работодатель в объявлении на платформе Avito. В обязанности работника будет входить разработка образовательных программ, проведение занятий по теории и практике поварского дела, прием экзаменов и выдача образовательных сертификатов. От соискателя требуется среднее специальное или высшее образование по специальности «технология общественного питания» и наличие опыта работы более трех лет. Ранее URA.RU рассказало, что в детский сад Салехарда требуется дефектолог-логопед. Работодатель готов платить специалисту до 150 тысяч рублей в месяц.

В Новом Уренгое (ЯНАО) требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии «повар». Вакансия размещена на сайте Avito. «В учебный центр, для осуществления профессиональной подготовки специалистов, требуется преподаватель специальных дисциплин по профессии „повар“. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, заработная плата от ста тысяч рублей», — сообщает работодатель в объявлении на платформе Avito. В обязанности работника будет входить разработка образовательных программ, проведение занятий по теории и практике поварского дела, прием экзаменов и выдача образовательных сертификатов. От соискателя требуется среднее специальное или высшее образование по специальности «технология общественного питания» и наличие опыта работы более трех лет. Ранее URA.RU рассказало, что в детский сад Салехарда требуется дефектолог-логопед. Работодатель готов платить специалисту до 150 тысяч рублей в месяц.