В ЯНАО разыскивают дефектолога на зарплату до 150 тысяч рублей

В Салехарде логопеду-дефектологу обещают платить от 80 до 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детский сад Салехарда (ЯНАО) требуется логопед-дефектолог. Специалисту предлагают зарплату от 80 до 150 тысяч рублей, сообщается в вакансии, опубликованной на сайте Avito.

«В Салехарде в детский сад по улице Комсомольская 38 Б требуется логопед-дефектолог. Заработная плата от 80 до 150 тысяч рублей, предоставляется жилье», — сообщается в вакансии, опубликованной на сайте Avito.

От соискателя требуется наличие профильного высшего образования и наличие опыта работы по специальности не менее трех лет. Специалист должен осуществлять коррекционную деятельность и участвовать в диагностике нарушений развития у учащихся.

Ранее URA.RU рассказало, что в Яр-Сале учителю-логопеду готовы платить от 40 до 70 тысяч рублей. В Надыме учителю биологии предлагают заработную плату на уровне уборщика служебных помещений.