В Кремле рассказали о последнем разговоре Путина с Зеленским

Песков: Путин не разговаривал с Зеленским уже 3 года

25 января 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уже несколько лет не разговаривает с Владимиром Зеленским Фото: Сайт Президента России Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин не общался с Зеленским последние несколько лет. [Они] виделись в 2019 году на саммите в „нормандском формате“ в Париже. Тогда же [российский лидер] провел и (встречу с украинским лидером — прим. URA.RU)», — рассказал Песков, его слова передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря, после встречи в 2019 лидеры стран разговаривали по телефону в 2020, но с тех пор контактов не было. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров и дипломатических контактов с Россией, поскольку иначе разрешить конфликт не получится. Зеленский, согласно собственному заявлению, на данный момент исключает возможность возобновления каких-либо взаимоотношений с Россией.

Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин не общался с Зеленским последние несколько лет. [Они] виделись в 2019 году на саммите в „нормандском формате“ в Париже. Тогда же [российский лидер] провел и (встречу с украинским лидером — прим. URA.RU)», — рассказал Песков, его слова передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря, после встречи в 2019 лидеры стран разговаривали по телефону в 2020, но с тех пор контактов не было. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров и дипломатических контактов с Россией, поскольку иначе разрешить конфликт не получится. Зеленский, согласно собственному заявлению, на данный момент исключает возможность возобновления каких-либо взаимоотношений с Россией.