В Кремле рассказали о последнем разговоре Путина с Зеленским

Песков: Путин не разговаривал с Зеленским уже 3 года
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Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Владимир Путин уже несколько лет не разговаривает с Владимиром Зеленским Фото:

Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин не общался с Зеленским последние несколько лет. [Они] виделись в 2019 году на саммите в „нормандском формате“ в Париже. Тогда же [российский лидер] провел и (встречу с украинским лидером — прим. URA.RU)», — рассказал Песков, его слова передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря, после встречи в 2019 лидеры стран разговаривали по телефону в 2020, но с тех пор контактов не было.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров и дипломатических контактов с Россией, поскольку иначе разрешить конфликт не получится. Зеленский, согласно собственному заявлению, на данный момент исключает возможность возобновления каких-либо взаимоотношений с Россией.

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Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин не общался с Зеленским последние несколько лет. [Они] виделись в 2019 году на саммите в „нормандском формате“ в Париже. Тогда же [российский лидер] провел и (встречу с украинским лидером — прим. URA.RU)», — рассказал Песков, его слова передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря, после встречи в 2019 лидеры стран разговаривали по телефону в 2020, но с тех пор контактов не было. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров и дипломатических контактов с Россией, поскольку иначе разрешить конфликт не получится. Зеленский, согласно собственному заявлению, на данный момент исключает возможность возобновления каких-либо взаимоотношений с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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