Зеленский исключил возможность возобновления дружбы с Россией 23 января 2023 в 03:57 Размер текста - 17 + Зеленский заявил, что Украина должна забыть о хороших отношениях с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления хороших отношений с Россией. Он заявил, что стоит забыть про совместную историю двух стран. «Граждане Украины должны понимать, что про человеческие отношения с Россией стоит забыть. Про громкие слова „добрососедство“, „дружба“, „совместная история“ — тоже забыли», — сказал украинский лидер в интервью ARD. По мнению Зеленского, сейчас работает только «прагматичный разговор». Ранее сообщалось, что украинская сторона выдвинуло главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Украинские власти неоднократно выдвигали такое условие для старта переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления хороших отношений с Россией. Он заявил, что стоит забыть про совместную историю двух стран. «Граждане Украины должны понимать, что про человеческие отношения с Россией стоит забыть. Про громкие слова „добрососедство“, „дружба“, „совместная история“ — тоже забыли», — сказал украинский лидер в интервью ARD. По мнению Зеленского, сейчас работает только «прагматичный разговор». Ранее сообщалось, что украинская сторона выдвинуло главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Украинские власти неоднократно выдвигали такое условие для старта переговоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям