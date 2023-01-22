Зеленский исключил возможность возобновления дружбы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления хороших отношений с Россией. Он заявил, что стоит забыть про совместную историю двух стран.
«Граждане Украины должны понимать, что про человеческие отношения с Россией стоит забыть. Про громкие слова „добрососедство“, „дружба“, „совместная история“ — тоже забыли», — сказал украинский лидер в интервью ARD. По мнению Зеленского, сейчас работает только «прагматичный разговор».
Ранее сообщалось, что украинская сторона выдвинуло главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Украинские власти неоднократно выдвигали такое условие для старта переговоров.
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления хороших отношений с Россией. Он заявил, что стоит забыть про совместную историю двух стран. «Граждане Украины должны понимать, что про человеческие отношения с Россией стоит забыть. Про громкие слова „добрососедство“, „дружба“, „совместная история“ — тоже забыли», — сказал украинский лидер в интервью ARD. По мнению Зеленского, сейчас работает только «прагматичный разговор». Ранее сообщалось, что украинская сторона выдвинуло главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Украинские власти неоднократно выдвигали такое условие для старта переговоров.