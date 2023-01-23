Глава МИД Лавров назвал главный риск от переноса переговоров РФ и Украины

Лавров: чем дольше Украина отказывается от переговоров, тем сложнее будет разрешить конфликт

23 января 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Чем дольше Украина откладывает вопрос переговоров с РФ, тем сложнее будет завершить конфликт, уточнил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна прояснить позицию по переговорам как можно быстрее, иначе будет сложнее разрешить конфликт и найти решение. Россия же продолжает оставаться открытой к переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «[Президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ, который запрещает любому украинскому официальному лицу вести переговоры с Россией <…> Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они отказываются, тем сложнее будет найти решение», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Украина готова пойти на переговоры с РФ. Оно заключается в том, чтобы РФ признала украинские границы времен 1991 года. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, она необходима для защиты мирного населения ЛДНР. Страны предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры ни к чему не привели. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоит забыть о дружеских отношениях между странами.

Украина должна прояснить позицию по переговорам как можно быстрее, иначе будет сложнее разрешить конфликт и найти решение. Россия же продолжает оставаться открытой к переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «[Президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ, который запрещает любому украинскому официальному лицу вести переговоры с Россией <…> Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они отказываются, тем сложнее будет найти решение», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Украина готова пойти на переговоры с РФ. Оно заключается в том, чтобы РФ признала украинские границы времен 1991 года. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, она необходима для защиты мирного населения ЛДНР. Страны предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры ни к чему не привели. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоит забыть о дружеских отношениях между странами.