В ХМАО отменили занятия для школьников в сельских поселениях

25 января 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за мороза отменили занятия для школьников в сельских поселениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО отменили занятия для школьников первой смены в селах Корлики, Ларьяк, Охтеурье и деревне Чехломей. Информация об актировках опубликована на портале «Госуслуги». «Село Корлики — учащиеся с 1 по 11 классы, села Ларьяк, Охтеурье, деревня Чехломей — учащиеся с 1 по 8 классы. Температура воздуха в данных поселениях от -42 до -32 градусов, ветер слабый — 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU рассказало, что 24 января были отменены занятия в нескольких населенных пунктах ХМАО. Школу могли не посещать ученики с 1 по 8 классы.

В ХМАО отменили занятия для школьников первой смены в селах Корлики, Ларьяк, Охтеурье и деревне Чехломей. Информация об актировках опубликована на портале «Госуслуги». «Село Корлики — учащиеся с 1 по 11 классы, села Ларьяк, Охтеурье, деревня Чехломей — учащиеся с 1 по 8 классы. Температура воздуха в данных поселениях от -42 до -32 градусов, ветер слабый — 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU рассказало, что 24 января были отменены занятия в нескольких населенных пунктах ХМАО. Школу могли не посещать ученики с 1 по 8 классы.