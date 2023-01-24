24 января 2023

В ХМАО отменили занятия для школьников в сельских поселениях

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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
В ХМАО из-за мороза отменили занятия для школьников в сельских поселениях Фото:

В ХМАО отменили занятия для школьников первой смены в селах Корлики, Ларьяк, Охтеурье и деревне Чехломей. Информация об актировках опубликована на портале «Госуслуги».

«Село Корлики — учащиеся с 1 по 11 классы, села Ларьяк, Охтеурье, деревня Чехломей — учащиеся с 1 по 8 классы. Температура воздуха в данных поселениях от -42 до -32 градусов, ветер слабый — 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги».

Ранее URA.RU рассказало, что 24 января были отменены занятия в нескольких населенных пунктах ХМАО. Школу могли не посещать ученики с 1 по 8 классы.

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В ХМАО отменили занятия для школьников первой смены в селах Корлики, Ларьяк, Охтеурье и деревне Чехломей. Информация об актировках опубликована на портале «Госуслуги». «Село Корлики — учащиеся с 1 по 11 классы, села Ларьяк, Охтеурье, деревня Чехломей — учащиеся с 1 по 8 классы. Температура воздуха в данных поселениях от -42 до -32 градусов, ветер слабый — 0-2 метра в секунду», — сообщается на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU рассказало, что 24 января были отменены занятия в нескольких населенных пунктах ХМАО. Школу могли не посещать ученики с 1 по 8 классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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