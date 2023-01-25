В МИД РФ описали плачевный для Киева сценарий поставки танков Abrams

Посол Антонов: танки Abrams на Украине будут молниеносно уничтожены ВС РФ

25 января 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Танки Abrams будут уничтожены, как вся техника НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае принятия Вашингтоном решения об отправке Abrams на Украину, эти танки будут уничтожены Вооруженными силами (ВС) РФ, как и другая техника НАТО. С таким заявлением выступил посол РФ России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. «Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства в Telegram .

В случае принятия Вашингтоном решения об отправке Abrams на Украину, эти танки будут уничтожены Вооруженными силами (ВС) РФ, как и другая техника НАТО. С таким заявлением выступил посол РФ России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. «Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства в Telegram.