Следователи установили новые факты в громком деле чиновников-коррупционеров из ЯНАО

Чиновники из ЯНАО скупали недвижимость, чтобы скрыть получение взяток

25 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В деле Россреестра выявили новые эпизоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководители управления Росреестра по ЯНАО и филиала Федеральной кадастровой палаты Ямала с 2016 по 2019 год брали взятки за регистрацию прав на имущество. Для придания своим действиям законного вида они скупали на полученные деньги элитную недвижимость. Об этом сообщается на сайте окружного СУ СКР. «Для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате получения взяток, участники организованной группы совершали финансовые операции и другие сделки по приобретению и продаже элитной и иной недвижимости. Целью таких действий являлось сокрытие криминального происхождения средств, полученных в качестве взяток», — говорится в сообщении. Расследование дела подходит к концу. Экс-глава управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев и директора филиала федеральной кадастровой палаты по Ямалу Максим Сартасов были задержаны в феврале 2020 года по подозрению в коррупции. Преступная группа из числа должностных лиц в 2016—2019 годах получала взятки от коммерческих организаций за регистрацию прав на имущество и кадастровый учет.

Руководители управления Росреестра по ЯНАО и филиала Федеральной кадастровой палаты Ямала с 2016 по 2019 год брали взятки за регистрацию прав на имущество. Для придания своим действиям законного вида они скупали на полученные деньги элитную недвижимость. Об этом сообщается на сайте окружного СУ СКР. «Для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате получения взяток, участники организованной группы совершали финансовые операции и другие сделки по приобретению и продаже элитной и иной недвижимости. Целью таких действий являлось сокрытие криминального происхождения средств, полученных в качестве взяток», — говорится в сообщении. Расследование дела подходит к концу. Экс-глава управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев и директора филиала федеральной кадастровой палаты по Ямалу Максим Сартасов были задержаны в феврале 2020 года по подозрению в коррупции. Преступная группа из числа должностных лиц в 2016—2019 годах получала взятки от коммерческих организаций за регистрацию прав на имущество и кадастровый учет.