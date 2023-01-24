24 января 2023

В Кургане шов на Некрасовском мосту закрыли досками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган , некрасовский мост, мост некрасова
В 2022 году Некрасовский путепровод капитально отремонтировали Фото:

В Кургане на Некрасовском мосту деформационный шов закрыли досками. О досках на мосту местная жительница сообщила на портале «Обратись».

«На Некрасовском мосту проводился ремонт. Недавно пошла по прохожей части и обнаружила что стыки между основной плитой моста и спуском заделаны досками. Это так и останется теперь? Доски шатаются», — написала горожанка.

На прикрепленных к обращению фотографиях видно, что шов перекрывают четыре доски. На момент написания новости обращение находилось в работе. Ответа на него на портале пока не было.

Ранее горожан обеспокоил металлический шов на Некрасовском путепроводе. Тогда в мэрии URA.RU объяснили, что такие деформационные швы есть на всех мостах и путепроводах. В условиях низких температур этот шов расширяется, а в жаркую погоду сжимается.

По словам горожанки, эти доски шатаются
Фото:

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В Кургане на Некрасовском мосту деформационный шов закрыли досками. О досках на мосту местная жительница сообщила на портале «Обратись». «На Некрасовском мосту проводился ремонт. Недавно пошла по прохожей части и обнаружила что стыки между основной плитой моста и спуском заделаны досками. Это так и останется теперь? Доски шатаются», — написала горожанка. На прикрепленных к обращению фотографиях видно, что шов перекрывают четыре доски. На момент написания новости обращение находилось в работе. Ответа на него на портале пока не было. Ранее горожан обеспокоил металлический шов на Некрасовском путепроводе. Тогда в мэрии URA.RU объяснили, что такие деформационные швы есть на всех мостах и путепроводах. В условиях низких температур этот шов расширяется, а в жаркую погоду сжимается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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