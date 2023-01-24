В Кургане шов на Некрасовском мосту закрыли досками. Фото

25 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

В 2022 году Некрасовский путепровод капитально отремонтировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском мосту деформационный шов закрыли досками. О досках на мосту местная жительница сообщила на портале «Обратись». «На Некрасовском мосту проводился ремонт. Недавно пошла по прохожей части и обнаружила что стыки между основной плитой моста и спуском заделаны досками. Это так и останется теперь? Доски шатаются», — написала горожанка. На прикрепленных к обращению фотографиях видно, что шов перекрывают четыре доски. На момент написания новости обращение находилось в работе. Ответа на него на портале пока не было. Ранее горожан обеспокоил металлический шов на Некрасовском путепроводе. Тогда в мэрии URA.RU объяснили, что такие деформационные швы есть на всех мостах и путепроводах. В условиях низких температур этот шов расширяется, а в жаркую погоду сжимается. По словам горожанки, эти доски шатаются Фото: портал «Обратись»

В Кургане на Некрасовском мосту деформационный шов закрыли досками. О досках на мосту местная жительница сообщила на портале «Обратись». «На Некрасовском мосту проводился ремонт. Недавно пошла по прохожей части и обнаружила что стыки между основной плитой моста и спуском заделаны досками. Это так и останется теперь? Доски шатаются», — написала горожанка. На прикрепленных к обращению фотографиях видно, что шов перекрывают четыре доски. На момент написания новости обращение находилось в работе. Ответа на него на портале пока не было. Ранее горожан обеспокоил металлический шов на Некрасовском путепроводе. Тогда в мэрии URA.RU объяснили, что такие деформационные швы есть на всех мостах и путепроводах. В условиях низких температур этот шов расширяется, а в жаркую погоду сжимается.