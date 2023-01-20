В Свердловской области урезали зарплаты главврачам

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, кабинет врача, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, доктор, медик
Свердловским главврачам понизили заработную плату на 10% Фото:

Медианная заработная плата главврачей в Свердловской области сократилась на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«За полгода медианная заработная плата свердловских главврачей сократилась на 10% (до 50 000 рублей). Снижение зарплат связано с отменой „ковидных“ выплат», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга. Специалисту предлагают 800 тысяч рублей в месяц.

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Медианная заработная плата главврачей в Свердловской области сократилась на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «За полгода медианная заработная плата свердловских главврачей сократилась на 10% (до 50 000 рублей). Снижение зарплат связано с отменой „ковидных“ выплат», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга. Специалисту предлагают 800 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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