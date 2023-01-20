В Свердловской области урезали зарплаты главврачам

Свердловским главврачам понизили заработную плату на 10%
Медианная заработная плата главврачей в Свердловской области сократилась на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».
«За полгода медианная заработная плата свердловских главврачей сократилась на 10% (до 50 000 рублей). Снижение зарплат связано с отменой „ковидных“ выплат», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга. Специалисту предлагают 800 тысяч рублей в месяц.
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