В Свердловской области урезали зарплаты главврачам

20 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Свердловским главврачам понизили заработную плату на 10% Фото: Анна Майорова © URA.RU Медианная заработная плата главврачей в Свердловской области сократилась на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «За полгода медианная заработная плата свердловских главврачей сократилась на 10% (до 50 000 рублей). Снижение зарплат связано с отменой „ковидных“ выплат», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга. Специалисту предлагают 800 тысяч рублей в месяц.

Медианная заработная плата главврачей в Свердловской области сократилась на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «За полгода медианная заработная плата свердловских главврачей сократилась на 10% (до 50 000 рублей). Снижение зарплат связано с отменой „ковидных“ выплат», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга. Специалисту предлагают 800 тысяч рублей в месяц.