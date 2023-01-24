Челябинский депутат построит новый завод

25 января 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Новое производство Алексей Денисенко строит в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области компания ООО «НЭК Титан», директором которой является депутат заксобрания региона Алексей Денисенко, построит новый завод по производству минеральных удобрений. Положительное заключение на строительство производства выдала госэкспертиза, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Наименование объекта капитального строительства — производство минерального пигмента. Положительное заключение. Застройщик — ООО „НЭК Титан“», — сообщается на сайте. Завод будет производить минеральный пигмент белый, гептагидрат сульфата железа, моногидрат сульфата железа. Продукция используется для производства ЛКМ, обыкновенных чернил, минеральных красок, в красильном деле, для консервирования дерева, а также в сельском хозяйстве для производства удобрений. По проекту, новое производство будет состоять из производственного корпуса, складских помещений, отделения перевалки готовой продукции, здания узлов фасовки, операторных и иных технологических и вспомогательных сооружений и коммуникаций. Согласно сервису «СБИС», директором ООО «НЭК Титан» является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Предприятие принадлежит его семье.

В Челябинской области компания ООО «НЭК Титан», директором которой является депутат заксобрания региона Алексей Денисенко, построит новый завод по производству минеральных удобрений. Положительное заключение на строительство производства выдала госэкспертиза, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Наименование объекта капитального строительства — производство минерального пигмента. Положительное заключение. Застройщик — ООО „НЭК Титан“», — сообщается на сайте. Завод будет производить минеральный пигмент белый, гептагидрат сульфата железа, моногидрат сульфата железа. Продукция используется для производства ЛКМ, обыкновенных чернил, минеральных красок, в красильном деле, для консервирования дерева, а также в сельском хозяйстве для производства удобрений. По проекту, новое производство будет состоять из производственного корпуса, складских помещений, отделения перевалки готовой продукции, здания узлов фасовки, операторных и иных технологических и вспомогательных сооружений и коммуникаций. Согласно сервису «СБИС», директором ООО «НЭК Титан» является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Предприятие принадлежит его семье.