Курганцы раскупили самые дорогие билеты на московского стендап-комика

Курганцы выбрали покупать билеты на Амаряна за 3 000 рублей, вместо 2 000 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В курганском ресторане Grand House почти раскупили самые дорогие билеты на стендап московского комика Гурама Амаряна. Данная информация опубликована на сайте Kassy.ru.

«Самый колоритный StandUp комик Гурам Амарян приезжает в Курган. Цена на билет варьируется от 2 000 до 3 000 рублей. Места на первом и втором рядах, на которые стоимость самая высокая, практически полностью раскуплены», — сообщается на сайте.

Концерт стендап-комика из Москвы в Кургане пройдет вечером 11 февраля. Как указано в афише, выступления Амаряна собирают миллионы просмотров и аншлаги по всей стране. «Гурам стремительно завоевывает сердца, с гордостью рассказывая о своем происхождении и разбивая стереотипы национальных вопросов. Он честен перед публикой, а его темы актуальны и цепляют каждого в зале», — указано в сообщении.

Гурам Амарян — это стендап-комик грузинского происхождения. Большую известность юморист начал получать благодаря проектам на телеканале ТНТ. Участвовал в шоу «Открытый микрофон», где начинающие комики со всей России выступают перед публикой со своими стендапами. Амарян появлялся на передаче «Что было дальше?», которая транслируется на видеохостинге YouTube, в качестве гостя.