Курганцы раскупили самые дорогие билеты на московского стендап-комика

В курганском ресторане Grand House почти раскупили самые дорогие билеты на стендап московского комика Гурама Амаряна. Данная информация опубликована на сайте Kassy.ru.
«Самый колоритный StandUp комик Гурам Амарян приезжает в Курган. Цена на билет варьируется от 2 000 до 3 000 рублей. Места на первом и втором рядах, на которые стоимость самая высокая, практически полностью раскуплены», — сообщается на сайте.
Концерт стендап-комика из Москвы в Кургане пройдет вечером 11 февраля. Как указано в афише, выступления Амаряна собирают миллионы просмотров и аншлаги по всей стране. «Гурам стремительно завоевывает сердца, с гордостью рассказывая о своем происхождении и разбивая стереотипы национальных вопросов. Он честен перед публикой, а его темы актуальны и цепляют каждого в зале», — указано в сообщении.
Гурам Амарян — это стендап-комик грузинского происхождения. Большую известность юморист начал получать благодаря проектам на телеканале ТНТ. Участвовал в шоу «Открытый микрофон», где начинающие комики со всей России выступают перед публикой со своими стендапами. Амарян появлялся на передаче «Что было дальше?», которая транслируется на видеохостинге YouTube, в качестве гостя.
На стендап Гурама Амаряна первые два ряда, на которые установлена самая высокая цена, уже раскуплены
Фото: скрин сайта Kassy.ru
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В курганском ресторане Grand House почти раскупили самые дорогие билеты на стендап московского комика Гурама Амаряна. Данная информация опубликована на сайте Kassy.ru. «Самый колоритный StandUp комик Гурам Амарян приезжает в Курган. Цена на билет варьируется от 2 000 до 3 000 рублей. Места на первом и втором рядах, на которые стоимость самая высокая, практически полностью раскуплены», — сообщается на сайте. Концерт стендап-комика из Москвы в Кургане пройдет вечером 11 февраля. Как указано в афише, выступления Амаряна собирают миллионы просмотров и аншлаги по всей стране. «Гурам стремительно завоевывает сердца, с гордостью рассказывая о своем происхождении и разбивая стереотипы национальных вопросов. Он честен перед публикой, а его темы актуальны и цепляют каждого в зале», — указано в сообщении. Гурам Амарян — это стендап-комик грузинского происхождения. Большую известность юморист начал получать благодаря проектам на телеканале ТНТ. Участвовал в шоу «Открытый микрофон», где начинающие комики со всей России выступают перед публикой со своими стендапами. Амарян появлялся на передаче «Что было дальше?», которая транслируется на видеохостинге YouTube, в качестве гостя.