В Свердловской области резко выросли взносы на капремонт

Ежемесячная плата за капремонт в Свердловской области выросла на 40%

Свердловчане будут по-новому платить за капитальный ремонт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов в Свердловской области выросли на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр. В силу вступило постановление губернатора Евгения Куйвашева, подписанное в октябре 2022 года.

«Минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на „сметные ресурсы“. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение», — пояснили в региональном Фонде капитального ремонта.

Первые собственники квартир уже начали получать квитанции с обновленным тарифом. В фонде добавили, что сумма взноса высчитывается по простой формуле — площадь жилья умножается на минимальный размер взноса. Например, за квартиру в 55 квадратных метров каждый месяц надо будет платить 814 рублей.

Ранее Центробанк РФ отчитался, что в декабре 2022 в Свердловской области выросла годовая инфляция. Ее размер составил 11,8%. Это первое ускорение инфляции за последние семь месяцев.