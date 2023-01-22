В Свердловской области выросла инфляция

В Свердловской области выросла до 11,8% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В декабре 2022 годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8%. Это первое ускорение за последние семь месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

«В декабре годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8% после 11,6% в ноябре. Это первое ускорение за последние семь месяцев: с мая 2022 года она ежемесячно снижалась. При этом годовой темп прироста цен на Среднем Урале остается ниже, чем в целом по стране — 11,9%. Основная причина ускорения инфляции в регионе в декабре — подорожание услуг. В частности, на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за последние пять месяцев уменьшилась инфляция с 14,3% до 13,5%. Это ниже общероссийского уровня.