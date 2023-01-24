Мэры в Пермском крае провели для школьников уроки. Фото

Главы округов в Пермском крае поговорили со школьниками о русском духе и политике

25 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Главы округов в Прикамье пообщались со старшеклассниками школ в рамках тематических встреч «Разговоры о важном» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае главы Ординского и Краснокамского городских округов Александр Мелехин и Игорь Быкариз пообщались со старшеклассниками. На своих страницах в соцсети «Вконтакте» главы территорий рассказали, что встретились со школьниками в рамках тематического проекта «Разговоры о важном». Так, Мелехин поговорил с молодым поколением о семейных традициях и русском духе. «В рамках тематического часа „Разговор о важном“ состоялся диалог с обучающимися 9 „А“ класса Ординской школы об увлечениях молодого поколения, семейных традициях, тенденциях в мировой политике и особенностях русского духа, который отражает доброту, великую смелость, стойкость и широту души нашего народа», — написал Мелехин. В свою очередь Быкариз на встрече с учениками 11-го класса школы №8 города Краснокамска рассказал о том, какие предприятия работают в территории и какие профессии сейчас востребованы. «Наш разговор был о родном городе, о малой родине. Ответил на вопросы учащихся. Времени, отведенного на урок, нам не хватило, поэтому наш разговор продолжился на перемене. У нас отличная, открытая, интересная, думающая молодежь!» — поделился Быкариз впечатлениями о встрече. «Разговоры о важном» проходят в школах Прикамья с 1 сентября в рамках классных часов. Учащимся рассказывают о родине, патриотизме, событиях в стране и мире, в том числе о проведении спецоперации на Украине. Александр Мелехин рассказал девятиклассникам о широте души русского народа Фото: личная страница Игоря Быкариза, «ВКонтакте» Игорь Быкариз признался, что ему не хватило отведенного времени, чтобы пообщаться со школьниками «о важном» Фото: личная страница Игоря Быкариза, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае главы Ординского и Краснокамского городских округов Александр Мелехин и Игорь Быкариз пообщались со старшеклассниками. На своих страницах в соцсети «Вконтакте» главы территорий рассказали, что встретились со школьниками в рамках тематического проекта «Разговоры о важном». Так, Мелехин поговорил с молодым поколением о семейных традициях и русском духе. «В рамках тематического часа „Разговор о важном“ состоялся диалог с обучающимися 9 „А“ класса Ординской школы об увлечениях молодого поколения, семейных традициях, тенденциях в мировой политике и особенностях русского духа, который отражает доброту, великую смелость, стойкость и широту души нашего народа», — написал Мелехин. В свою очередь Быкариз на встрече с учениками 11-го класса школы №8 города Краснокамска рассказал о том, какие предприятия работают в территории и какие профессии сейчас востребованы. «Наш разговор был о родном городе, о малой родине. Ответил на вопросы учащихся. Времени, отведенного на урок, нам не хватило, поэтому наш разговор продолжился на перемене. У нас отличная, открытая, интересная, думающая молодежь!» — поделился Быкариз впечатлениями о встрече. «Разговоры о важном» проходят в школах Прикамья с 1 сентября в рамках классных часов. Учащимся рассказывают о родине, патриотизме, событиях в стране и мире, в том числе о проведении спецоперации на Украине.