В пермских школах уроки о спецоперации пройдут без экзаменов

Занятия внеурочные, но обязательные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Занятия «Разговоры о важном», которые с 1 сентября будут проводиться для всех школьников, не предполагают каких-либо экзаменов или контрольных. При этом посещение классных часов, где детям будут рассказывать о родине, патриотизме, а также спецоперации на Украине, является обязательным. Такие пояснения URA.RU дали в департаменте образования Перми.

«Основная образовательная программа учреждения реализуется через урочную и внеурочную деятельность, обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу. „Разговоры о важном“ — внеурочные занятия, которые являются частью образовательной программы. Контрольные работы и экзамены программой не предусмотрены», — ответили на запрос агентства в мэрии.

Ранее Минпросвещения России опубликовало методические материалы для проведения классных часов «Разговоры о важном». Детям будут прививать патриотизм, формировать историческую память и расскажут о причинах и целях о специальной военной операции РФ на Украине. Как рассказывало URA.RU, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, анонсируя эти занятия, приглашал на них депутатов городской думы. До этого о том, что детям нужно рассказывать о позиции государства по событиям на Украине неоднократно говорил депутат Владимир Плотников.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что его вынудили объявить ее. Цель российских сил — защитить жителей Донбасса от киевской агрессии.