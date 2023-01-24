Возле УрФУ установят плиту в честь погибшей группы Дятлова

Деньги на памятник группе Дятлова будут собирать с помощью продаж книг
новость из сюжетаТайна перевала Дятлова
В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета появится памятная плита, посвященная участникам группе Дятлова, которые погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщил частник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей.
«Мы планируем сооружение памятной плиты с продажи книг Сергея Согрина „Перевал Дятлова. Кто виноват?“. Ее мы будем продавать по 500 рублей. Эти деньги пойдут не автору, а на установление памятной плиты возле университета», — заявил Бартоломей по время пресс-конференции в ТАСС. Если будет собрана неполная сумма, то финансовую помощь окажет УрФУ.
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