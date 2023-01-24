Возле УрФУ установят плиту в честь погибшей группы Дятлова

25 января 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Деньги на памятник группе Дятлова будут собирать с помощью продаж книг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета появится памятная плита, посвященная участникам группе Дятлова, которые погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщил частник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. «Мы планируем сооружение памятной плиты с продажи книг Сергея Согрина „Перевал Дятлова. Кто виноват?“. Ее мы будем продавать по 500 рублей. Эти деньги пойдут не автору, а на установление памятной плиты возле университета», — заявил Бартоломей по время пресс-конференции в ТАСС. Если будет собрана неполная сумма, то финансовую помощь окажет УрФУ.

В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета появится памятная плита, посвященная участникам группе Дятлова, которые погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщил частник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. «Мы планируем сооружение памятной плиты с продажи книг Сергея Согрина „Перевал Дятлова. Кто виноват?“. Ее мы будем продавать по 500 рублей. Эти деньги пойдут не автору, а на установление памятной плиты возле университета», — заявил Бартоломей по время пресс-конференции в ТАСС. Если будет собрана неполная сумма, то финансовую помощь окажет УрФУ.