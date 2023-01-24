24 января 2023

Возле УрФУ установят плиту в честь погибшей группы Дятлова

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Второй том книги
Деньги на памятник группе Дятлова будут собирать с помощью продаж книг Фото:
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Тайна перевала Дятлова

В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета появится памятная плита, посвященная участникам группе Дятлова, которые погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщил частник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей.

«Мы планируем сооружение памятной плиты с продажи книг Сергея Согрина „Перевал Дятлова. Кто виноват?“. Ее мы будем продавать по 500 рублей. Эти деньги пойдут не автору, а на установление памятной плиты возле университета», — заявил Бартоломей по время пресс-конференции в ТАСС. Если будет собрана неполная сумма, то финансовую помощь окажет УрФУ.

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В Екатеринбурге возле Уральского федерального университета появится памятная плита, посвященная участникам группе Дятлова, которые погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщил частник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. «Мы планируем сооружение памятной плиты с продажи книг Сергея Согрина „Перевал Дятлова. Кто виноват?“. Ее мы будем продавать по 500 рублей. Эти деньги пойдут не автору, а на установление памятной плиты возле университета», — заявил Бартоломей по время пресс-конференции в ТАСС. Если будет собрана неполная сумма, то финансовую помощь окажет УрФУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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