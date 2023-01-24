Екатеринбуржцы лишились лифта из-за западных санкций

В Екатеринбурге не хватает запчастей для починки американских лифтов

25 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге нет аналогов запчастей для починки американских лифтов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Екатеринбуржцы, проживающие в многоэтажном доме по улице Водоемной, столкнулись с последствиями санкций. По словам представителей управляющей компании, обслуживающей дом, именно ограничения со стороны Запада мешают починить сломавшийся в одном из подъездов лифт. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В подъезде более ста квартир и два лифта американской марки OTIS, из которых с декабря 2022 года работает только один. В час пик ждать его приходится по полчаса. В УК „Территория“ два месяца ничего не могут сделать, кормят „завтраками“. Директор компании уверен, что лифт невозможно починить из-за санкций, введенных против России, — в стране нет подобных аналогов запчастей», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница дома по улице Водоемной, 76 Татьяна (имя изменено — прим. URA.RU). Корреспондент URA.RU попытался взять комментарий у директора управляющей компании «Территория» Алексея Салахова. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге заменят старые лифты в многоквартирных домах. Городу выделено 32 млн рублей на замену 44 лифтов.

Екатеринбуржцы, проживающие в многоэтажном доме по улице Водоемной, столкнулись с последствиями санкций. По словам представителей управляющей компании, обслуживающей дом, именно ограничения со стороны Запада мешают починить сломавшийся в одном из подъездов лифт. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В подъезде более ста квартир и два лифта американской марки OTIS, из которых с декабря 2022 года работает только один. В час пик ждать его приходится по полчаса. В УК „Территория“ два месяца ничего не могут сделать, кормят „завтраками“. Директор компании уверен, что лифт невозможно починить из-за санкций, введенных против России, — в стране нет подобных аналогов запчастей», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства жительница дома по улице Водоемной, 76 Татьяна (имя изменено — прим. URA.RU). Корреспондент URA.RU попытался взять комментарий у директора управляющей компании «Территория» Алексея Салахова. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге заменят старые лифты в многоквартирных домах. Городу выделено 32 млн рублей на замену 44 лифтов.