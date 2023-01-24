24 января 2023

Суд отказался выпускать на свободу тренера из Екатеринбурга, осужденного за педофилию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Суд отправил Алексея Сушко в колонию в 2018 году

Фитнес-тренер из Екатеринбурга Алексей Сушко, осужденный за совращение семилетней девочки, не смог выйти из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сушко отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в сообщении. Следователи доказали, что Сушко мастурбировал на глазах у семилетней ученицы, которая занималась в школе моделей. Сначала тренеру назначили восемь лет колонии, но затем приговор смягчили до шести лет.

Инцидент произошел в 2018 году. После разговора с тренером девочка ушла домой и рассказала родителям, что Сушко мастурбировал, прикрываясь папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен.

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Фитнес-тренер из Екатеринбурга Алексей Сушко, осужденный за совращение семилетней девочки, не смог выйти из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Сушко отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в сообщении. Следователи доказали, что Сушко мастурбировал на глазах у семилетней ученицы, которая занималась в школе моделей. Сначала тренеру назначили восемь лет колонии, но затем приговор смягчили до шести лет. Инцидент произошел в 2018 году. После разговора с тренером девочка ушла домой и рассказала родителям, что Сушко мастурбировал, прикрываясь папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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