Крупнейший поставщик терминалов для приема карт готовится уйти из России

Платежные терминалы Ingenico собираются уйти с российского рынка

25 января 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Поставщик платежных терминалов собирается покинуть Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU Один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico может покинуть Россию. Об этом сообщает РБК. Сама компания не объявляла о своем уходе. «Компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Техническая поддержка существующих устройств будет производиться до конца марта. Другой источник издания также подтвердил намерение компании уйти из страны, но не уточнил сроки. Компания не делала официального заявления, возможность ухода с рынка обсуждается. Международные компании массово уходят из России с 2022 года в качестве реакции на проведение спецоперации на Украине. Однако места ушедших западных брендов занимают российские марки, рассказал управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он считает, что в России много собственных марок, развивающих направления ушедших фирм, передает RT.

Один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico может покинуть Россию. Об этом сообщает РБК. Сама компания не объявляла о своем уходе. «Компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Техническая поддержка существующих устройств будет производиться до конца марта. Другой источник издания также подтвердил намерение компании уйти из страны, но не уточнил сроки. Компания не делала официального заявления, возможность ухода с рынка обсуждается. Международные компании массово уходят из России с 2022 года в качестве реакции на проведение спецоперации на Украине. Однако места ушедших западных брендов занимают российские марки, рассказал управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он считает, что в России много собственных марок, развивающих направления ушедших фирм, передает RT.