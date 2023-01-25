Пользователи рассказали о сбоях в работе App Store
В России произошел массовый сбой в работе App Store на устройствах Apple. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Магазин приложений Apple App Store, как и другие сервисы Apple, перестали открываться в России. Ни сайт, ни само приложение магазина не работают», — сообщают россияне. По имеющейся информации, сервис продолжает работу с VPN.
Такое сообщение выдается при переходе в App Store
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