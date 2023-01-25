Россияне пожаловались на массовые сбои в работе App Store. Скрин

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, app store
Пользователи рассказали о сбоях в работе App Store Фото:

В России произошел массовый сбой в работе App Store на устройствах Apple. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Магазин приложений Apple App Store, как и другие сервисы Apple, перестали открываться в России. Ни сайт, ни само приложение магазина не работают», — сообщают россияне. По имеющейся информации, сервис продолжает работу с VPN.

Такое сообщение выдается при переходе в App Store

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В России произошел массовый сбой в работе App Store на устройствах Apple. Об этом сообщают пользователи соцсетей. «Магазин приложений Apple App Store, как и другие сервисы Apple, перестали открываться в России. Ни сайт, ни само приложение магазина не работают», — сообщают россияне. По имеющейся информации, сервис продолжает работу с VPN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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