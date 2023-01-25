Пользователи рассказали о сбоях в работе App Store Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России произошел массовый сбой в работе App Store на устройствах Apple. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Магазин приложений Apple App Store, как и другие сервисы Apple, перестали открываться в России. Ни сайт, ни само приложение магазина не работают», — сообщают россияне. По имеющейся информации, сервис продолжает работу с VPN.