Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину

НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины.
«НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса.
При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.
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НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины. «НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса. При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.