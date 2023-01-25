Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину

Столтенберг: НАТО не собирается направлять самолеты и солдат на Украину
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг не считает НАТО стороной украинского конфликта Фото:
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НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины.

«НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса.

При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.

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НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины. «НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса. При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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