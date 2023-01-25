Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину

Столтенберг: НАТО не собирается направлять самолеты и солдат на Украину

25 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не считает НАТО стороной украинского конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины. «НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса. При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.

НАТО не собирается становиться стороной украинского конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что не собирается отправлять самолеты и военных на территорию Украины. «НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — заявил Столтенберг в интервью Die Welt. Он также отметил, что альянс опасается эскалации конфликта, поэтому собирается усиливать свое присутствие в восточной части альянса. При этом Столтенберг поддержал идею отправлять тяжелую военную технику третьими странами. Он отметил, что западная поддержка необходима, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя, передает RT.