Тюменцы остались без новых коллекций часов

Популярные швейцарские бренды часов перестали поставлять новинки для тюменских магазинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В часовые салоны Тюмени перестали поступать в продажу новые коллекции часов от иностранных брендов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько сотрудников крупных магазинов города.

«Поставки от иностранных партнеров сохранились и в продаже сейчас представлен большой ассортимент. Но новинок — новых коллекций, которые сейчас выпускают, нет. Продаем то, что было выпущено несколько лет назад, а того, что презентуют именно сейчас — нет», — рассказал менеджер отдела продаж салона «Академия времени». Магазин является крупнейшим в Тюмени и насчитывает пять филиалов.

По словам специалиста, руководство салонов рассматривает возможность завозить в регион эксклюзивные модели часов через страны-посредники. «Есть еще параллельный импорт, попробуем через него поставлять товар, но сейчас это пока на стадии переговоров и согласования условий», — поделился сотрудник «Академии времени».

Дефицит часов из европейских стран корреспонденту URA.RU подтвердил и консультант магазина «Мир часов». По его словам, популярные швейцарские бренды, такие как Tissot и Certina, уже полгода не обновляются в продаже.

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