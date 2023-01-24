Тюменцы остались без новых коллекций часов

В часовые салоны Тюмени перестали поступать в продажу новые коллекции часов от иностранных брендов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько сотрудников крупных магазинов города.
«Поставки от иностранных партнеров сохранились и в продаже сейчас представлен большой ассортимент. Но новинок — новых коллекций, которые сейчас выпускают, нет. Продаем то, что было выпущено несколько лет назад, а того, что презентуют именно сейчас — нет», — рассказал менеджер отдела продаж салона «Академия времени». Магазин является крупнейшим в Тюмени и насчитывает пять филиалов.
По словам специалиста, руководство салонов рассматривает возможность завозить в регион эксклюзивные модели часов через страны-посредники. «Есть еще параллельный импорт, попробуем через него поставлять товар, но сейчас это пока на стадии переговоров и согласования условий», — поделился сотрудник «Академии времени».
Дефицит часов из европейских стран корреспонденту URA.RU подтвердил и консультант магазина «Мир часов». По его словам, популярные швейцарские бренды, такие как Tissot и Certina, уже полгода не обновляются в продаже.
Коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений, в том числе, торговых, хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации.
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В часовые салоны Тюмени перестали поступать в продажу новые коллекции часов от иностранных брендов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько сотрудников крупных магазинов города. «Поставки от иностранных партнеров сохранились и в продаже сейчас представлен большой ассортимент. Но новинок — новых коллекций, которые сейчас выпускают, нет. Продаем то, что было выпущено несколько лет назад, а того, что презентуют именно сейчас — нет», — рассказал менеджер отдела продаж салона «Академия времени». Магазин является крупнейшим в Тюмени и насчитывает пять филиалов. По словам специалиста, руководство салонов рассматривает возможность завозить в регион эксклюзивные модели часов через страны-посредники. «Есть еще параллельный импорт, попробуем через него поставлять товар, но сейчас это пока на стадии переговоров и согласования условий», — поделился сотрудник «Академии времени». Дефицит часов из европейских стран корреспонденту URA.RU подтвердил и консультант магазина «Мир часов». По его словам, популярные швейцарские бренды, такие как Tissot и Certina, уже полгода не обновляются в продаже. Коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений, в том числе, торговых, хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации.