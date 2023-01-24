24 января 2023
23 января 2023

Житель ЯНАО погиб в зоне СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, похороны солдата СВО, воинские захоронения
В Муравленко Мурад Алиев работал газоэлектросварщиком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Муравленко (ЯНАО) Мурад Алиев погиб во время спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве Ямала.

«Муравленковец Мурад Алиев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Муравленковский день». У мужчины остались супруга и две дочери. На службу по мобилизации он был призван в сентябре 2022 года.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в защиту мирного населения Донбасса.

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Житель Муравленко (ЯНАО) Мурад Алиев погиб во время спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве Ямала. «Муравленковец Мурад Алиев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Муравленковский день». У мужчины остались супруга и две дочери. На службу по мобилизации он был призван в сентябре 2022 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в защиту мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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