Житель ЯНАО погиб в зоне СВО

25 января 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Муравленко Мурад Алиев работал газоэлектросварщиком Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Муравленко (ЯНАО) Мурад Алиев погиб во время спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве Ямала. «Муравленковец Мурад Алиев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Муравленковский день». У мужчины остались супруга и две дочери. На службу по мобилизации он был призван в сентябре 2022 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в защиту мирного населения Донбасса.

Житель Муравленко (ЯНАО) Мурад Алиев погиб во время спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве Ямала. «Муравленковец Мурад Алиев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Муравленковский день». У мужчины остались супруга и две дочери. На службу по мобилизации он был призван в сентябре 2022 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в защиту мирного населения Донбасса.