Житель ЯНАО погиб в зоне СВО

В Муравленко Мурад Алиев работал газоэлектросварщиком
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Муравленко (ЯНАО) Мурад Алиев погиб во время спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве Ямала.
«Муравленковец Мурад Алиев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Муравленковский день». У мужчины остались супруга и две дочери. На службу по мобилизации он был призван в сентябре 2022 года.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в защиту мирного населения Донбасса.
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