24 января 2023

В Челябинской области стали строить больше коттеджных поселков

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджные поселки. Строительство жилья. Челябинск., горка, залесье, малые формы
В 2022 году в Челябинской области было возведено 1,74 тысяч квадратных метров ИЖС Фото:

В Челябинской области в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли объемы строительства коттеджных поселков. Об этом на онлайн-конференции «ДОМ.РФ» сообщил руководитель направления «Развитие ипотечного рынка» «ДОМ.РФ» Илья Иванов.

«Строительство частных домов и коттеджей в УрФО превысило показатель 2021 года. За 11 месяцев прошлого года было построено 26 тысяч частных домов площадью 3,8 млн. кв. метров жилья. Наибольшая доля строительства ИЖС была зафиксирована в Челябинской (61%) и Курганской (64%) областях», — рассказал Иванов.

В «ДОМ.РФ» отметили, что в 2022 в Челябинской области было построено 1,74 тыс. кв. метров домов, что существенно превысило показатели 2021 года. В эксплуатацию было введено 7200 частных домов.

По словам Иванова, в прошлом году в Челябинской области максимальный спрос был отмечен на льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) хозяйственным способом. При таком подходе дом строится самостоятельно заемщиком, без привлечения подрядчиков. Благодаря выдаче кредитов в УрФО на самостоятельное домостроение, «ДОМ.РФ» в 2022 году по сравнению с 2021-м прирос в выдаче займов на 7 млрд рублей.

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В Челябинской области в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли объемы строительства коттеджных поселков. Об этом на онлайн-конференции «ДОМ.РФ» сообщил руководитель направления «Развитие ипотечного рынка» «ДОМ.РФ» Илья Иванов. «Строительство частных домов и коттеджей в УрФО превысило показатель 2021 года. За 11 месяцев прошлого года было построено 26 тысяч частных домов площадью 3,8 млн. кв. метров жилья. Наибольшая доля строительства ИЖС была зафиксирована в Челябинской (61%) и Курганской (64%) областях», — рассказал Иванов. В «ДОМ.РФ» отметили, что в 2022 в Челябинской области было построено 1,74 тыс. кв. метров домов, что существенно превысило показатели 2021 года. В эксплуатацию было введено 7200 частных домов. По словам Иванова, в прошлом году в Челябинской области максимальный спрос был отмечен на льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) хозяйственным способом. При таком подходе дом строится самостоятельно заемщиком, без привлечения подрядчиков. Благодаря выдаче кредитов в УрФО на самостоятельное домостроение, «ДОМ.РФ» в 2022 году по сравнению с 2021-м прирос в выдаче займов на 7 млрд рублей.
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