Тюменский филиал французской корпорации уличили в производстве опасной молочки

Филиал Danone в Тюменской области изготовил тонны продукции из неизвестного сырья

Проследить, из какого сырья изготовили продукт, контролирующему органу не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Филиал АО «Данон Россия» (входит во французскую корпорацию Danone) — молочный комбинат «Ялуторовский» изготовил более 209 тонн обезжиренного молока из сырья неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«Выявлено нарушение при производстве молочной продукции. Филиалом „Молочный комбинат Ялуторовский“ АО „Данон Россия“ оформлен сертификат на производство 209 088 кг обезжиренного молока. В системе „Меркурий“ отсутствует информация об используемом сырье, то есть продукция выработана из сырья неизвестного происхождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе контролирующего ведомства.

Из-за того, что проследить, из какого молока готовился продукт, не представляется возможным, говорить о безопасности продукции нельзя. Комбинату объявили предостережение.

Получить комментарий от производителя не удалось. Номера телефонов комбината, имеющиеся в свободном доступе, оказались неработающими. URA.RU направлен запрос в пресс-службу компании Danone в России.