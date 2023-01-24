Новая компания владельца «Сима-ленд» будет строить жилые дома

Компания "Сима-строй" будет специализироваться на строительстве промышленных объектов и на жилой застройке Сергей Русанов © URA.RU

Меценат и бизнесмен Андрей Симановский, владеющий компанией «Сима-ленд», зарегистрировал новую компанию, которая займется строительством. Как стало известно URA.RU, она будет специализироваться и на промышленной, и на жилой застройке.

Согласно данным системы СБИС, Андрей Симановский зарегистрировал 9 января две компании – ООО «Сима-инвест» (деятельность по складированию и хранению) и ООО «Сима-строй» (строительство жилых и нежилых зданий). Последняя займется строительством промышленных объектов и жилых домов.

Заместитель председателя комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль в беседе с URA.RU заявил, что в Екатеринбурге плотный и конкурентный рынок недвижимости, поэтому появление нового сильного игрока можно только приветствовать. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, в свою очередь, добавил, что еще рано делать предположения о том, как компания Симановского поменяет расклад на рынке нового жилья.

О планах развивать проект «Титановой долины» на территории Сысертского городского округа еще летом 2022 года заявлял министр экономического развития России Максим Решетников. Еще раньше стало известно, что здесь появится производственно-логистический центр компании «Сима-ленд».

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Симановский получил от губернатора Свердловской области награду как лучший благотворитель. Власти выразили гордость получателями награды и подчеркнули, что знаки отличия стали показателем заслуженного признания роли, которую они сыграли для общества.