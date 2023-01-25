Украинский генерал Маломуж: Зеленский нападет на Крым с помощью западных танков. Видео

25 января 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ на Крым будет через 2 месяца, заявил Николай Маломуж Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский будет использовать западные танки для нападения на Крым через 2 месяца после начала поставок тяжелой техники. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж. «Это даст возможность, имея танковые кулаки, начать наступление на донецком направлении, и по всему южному коридору, в том числе и на Крым», — рассказал Маломуж во время эфира на украинском телеканале «Прямой». Он добавил, что сроки наступления на Крым зависят от быстроты обучения со стороны солдат ВСУ. Генерал армии Украины считает, что на это уйдет 2 месяца. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. После начала специальной военной операции на Украине, в Киеве стали размышлять о захвате Крыма военным путем. 9 января бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что поставки танков от стран НАТО входят в план ВСУ наступать на Крым весной. 25 января в правительстве Германии заявили о начале поставок танков Leopard 2 на Украину. RT передает, что испанские власти приняли решение присоединиться к поставкам танков Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский будет использовать западные танки для нападения на Крым через 2 месяца после начала поставок тяжелой техники. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж. «Это даст возможность, имея танковые кулаки, начать наступление на донецком направлении, и по всему южному коридору, в том числе и на Крым», — рассказал Маломуж во время эфира на украинском телеканале «Прямой». Он добавил, что сроки наступления на Крым зависят от быстроты обучения со стороны солдат ВСУ. Генерал армии Украины считает, что на это уйдет 2 месяца. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. После начала специальной военной операции на Украине, в Киеве стали размышлять о захвате Крыма военным путем. 9 января бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что поставки танков от стран НАТО входят в план ВСУ наступать на Крым весной. 25 января в правительстве Германии заявили о начале поставок танков Leopard 2 на Украину. RT передает, что испанские власти приняли решение присоединиться к поставкам танков Украине.