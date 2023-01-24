В Челябинской области стали строить меньше жилья

25 января 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В столице Южного Урала строится все больше однокомнатных квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 по сравнению с 2021 годом в Челябинской области стали возводить меньше многоквартирных домов, сообщил на онлайн-конференции руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. «За прошлый год в Челябинской области было запущено строительство 75 многоквартирных домов, 12 тысяч квартир, что составило 599 квадратных метров жилья. По сравнению с 2021 годом показатели снизились на 6%», — пояснил Гольдберг. Гольдберг также отметил, в 2022 году в Челябинской области стали возводить дома преимущественно с однокомнатными квартирами. Сейчас в стадии строительства находится 48% «однушек», 36% двухкомнатного и 15% трехкомнатного жилья. Ранее срок продажи квартир в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщалось в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». В Челябинске в 2022 году снизилось количество запусков новых проектов строительства. Сейчас в стадии строительства находится 48% однокомнатных квартир, 36 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

В 2022 по сравнению с 2021 годом в Челябинской области стали возводить меньше многоквартирных домов, сообщил на онлайн-конференции руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. «За прошлый год в Челябинской области было запущено строительство 75 многоквартирных домов, 12 тысяч квартир, что составило 599 квадратных метров жилья. По сравнению с 2021 годом показатели снизились на 6%», — пояснил Гольдберг. Гольдберг также отметил, в 2022 году в Челябинской области стали возводить дома преимущественно с однокомнатными квартирами. Сейчас в стадии строительства находится 48% «однушек», 36% двухкомнатного и 15% трехкомнатного жилья. Ранее срок продажи квартир в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщалось в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». В Челябинске в 2022 году снизилось количество запусков новых проектов строительства. Сейчас в стадии строительства находится 48% однокомнатных квартир, 36 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.