В Челябинске квартиры стали продаваться дольше

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика».
«В 2023 году по сравнению с 2022 продажи квартир в Челябинске увеличился на 11 дней. Это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ», — говорится в исследовании.
Также специалисты портала отметили, на 26 дней дольше, по сравнению с 2022 годом, продаются квартиры в Москве, на 52 дня — в Санкт-Петербурге. Наибольшее увеличение роста заметили в Краснодаре — на 65 дней.
Ранее квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов России. Стоимость квадратного метра в компактных челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%, в квартирах-студиях увеличилась на 23,4%.
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