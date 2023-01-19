В Челябинске квартиры стали продаваться дольше

20 января 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В 2023 году срок продажи жилья в Челябинске вырос на 11 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». «В 2023 году по сравнению с 2022 продажи квартир в Челябинске увеличился на 11 дней. Это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ», — говорится в исследовании. Также специалисты портала отметили, на 26 дней дольше, по сравнению с 2022 годом, продаются квартиры в Москве, на 52 дня — в Санкт-Петербурге. Наибольшее увеличение роста заметили в Краснодаре — на 65 дней. Ранее квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов России. Стоимость квадратного метра в компактных челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%, в квартирах-студиях увеличилась на 23,4%.

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». «В 2023 году по сравнению с 2022 продажи квартир в Челябинске увеличился на 11 дней. Это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ», — говорится в исследовании. Также специалисты портала отметили, на 26 дней дольше, по сравнению с 2022 годом, продаются квартиры в Москве, на 52 дня — в Санкт-Петербурге. Наибольшее увеличение роста заметили в Краснодаре — на 65 дней. Ранее квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов России. Стоимость квадратного метра в компактных челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%, в квартирах-студиях увеличилась на 23,4%.