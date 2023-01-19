19 января 2023

В Челябинске квартиры стали продаваться дольше

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году срок продажи жилья в Челябинске вырос на 11 дней Фото:

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика».

«В 2023 году по сравнению с 2022 продажи квартир в Челябинске увеличился на 11 дней. Это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ», — говорится в исследовании.

Также специалисты портала отметили, на 26 дней дольше, по сравнению с 2022 годом, продаются квартиры в Москве, на 52 дня — в Санкт-Петербурге. Наибольшее увеличение роста заметили в Краснодаре — на 65 дней.

Ранее квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов России. Стоимость квадратного метра в компактных челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%, в квартирах-студиях увеличилась на 23,4%.

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Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 11 дней. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». «В 2023 году по сравнению с 2022 продажи квартир в Челябинске увеличился на 11 дней. Это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ», — говорится в исследовании. Также специалисты портала отметили, на 26 дней дольше, по сравнению с 2022 годом, продаются квартиры в Москве, на 52 дня — в Санкт-Петербурге. Наибольшее увеличение роста заметили в Краснодаре — на 65 дней. Ранее квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов России. Стоимость квадратного метра в компактных челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%, в квартирах-студиях увеличилась на 23,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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