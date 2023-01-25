В ВСУ подтвердили потерю Соледара

Украинская сторона подтвердила взятие Соледара армией России. Об этом заявил представитель ВСУ Сергей Череватый.
«После нескольких месяцев тяжелых боев украинские Вооруженные силы покинули город (Соледар), чтобы отступить на подготовленные позиции», — заявил Череватый. Его слова приводит французское агентство Notícias ao Minuto — Mundo.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль всю территорию Соледара. До 25 января Украина опровергала сообщения о сдаче города под контроль России.
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Украинская сторона подтвердила взятие Соледара армией России. Об этом заявил представитель ВСУ Сергей Череватый. «После нескольких месяцев тяжелых боев украинские Вооруженные силы покинули город (Соледар), чтобы отступить на подготовленные позиции», — заявил Череватый. Его слова приводит французское агентство Notícias ao Minuto — Mundo. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль всю территорию Соледара. До 25 января Украина опровергала сообщения о сдаче города под контроль России.