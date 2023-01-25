Российские военные заняли выгодные позиции в Запорожье

Военные РФ заняли выгодные позиции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные группировки «Восток» в ходе наступления в Запорожье заняли более выгодные позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск „Восток“ заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в telegram-канале МО РФ. На данном направлении уничтожены свыше 60 бойцов ВСУ, три танка и прочее вооружение.
Ранее ВС РФ взяли несколько населенных пунктов в Запорожской области. В частности, ВС РФ взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное. ВСУ готовят контрнаступление в Запорожье.
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