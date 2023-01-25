Российские военные заняли выгодные позиции в Запорожье

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Военные РФ заняли выгодные позиции Фото:
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Российские военные группировки «Восток» в ходе наступления в Запорожье заняли более выгодные позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск „Восток“ заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в telegram-канале МО РФ. На данном направлении уничтожены свыше 60 бойцов ВСУ, три танка и прочее вооружение.

Ранее ВС РФ взяли несколько населенных пунктов в Запорожской области. В частности, ВС РФ взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное. ВСУ готовят контрнаступление в Запорожье.

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Российские военные группировки «Восток» в ходе наступления в Запорожье заняли более выгодные позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск „Восток“ заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в telegram-канале МО РФ. На данном направлении уничтожены свыше 60 бойцов ВСУ, три танка и прочее вооружение. Ранее ВС РФ взяли несколько населенных пунктов в Запорожской области. В частности, ВС РФ взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное. ВСУ готовят контрнаступление в Запорожье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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