Из медиахолдинга «Ямал-Медиа» уволился директор Максим Куренков, он представлял интересы правительства ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в журналистском сообществе региона.
«Работники медиахолдинга „Ямал-Медиа“ обсуждают внезапный уход своего руководителя Максима Куренкова, который, по информации источников, 19 января неожиданно для всех подал заявление на увольнение. Исполняющим обязанности директора сейчас назначена Марья Зулинова — главный редактор компании. Это уже третий руководитель холдинга за два года его существования», — рассказал инсайдер.
Также собеседник сообщил, что Куренков запомнился сотрудникам сокращением, которые он провел в конце прошлого года. Источник отметил, что в результате увольнений из компании пришлось уйти сотрудникам, которые проработали в «Ямал-Медиа» долгие годы.
В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили, что с сегодняшнего дня Марья Зулинова приступила к обязанностям руководителя холдинга. Помимо этого, в региональном правительстве рассказали, что Зулинова ранее несколько лет работала в департаменте, курируя вопросы информационной политики и медиа сопровождение выборов.
Ранее URA.RU сообщало, что руководитель правительственного СМИ увольняет сотрудников. В медиахолдинге это объяснили оптимизацией.
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Из медиахолдинга «Ямал-Медиа» уволился директор Максим Куренков, он представлял интересы правительства ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в журналистском сообществе региона. «Работники медиахолдинга „Ямал-Медиа“ обсуждают внезапный уход своего руководителя Максима Куренкова, который, по информации источников, 19 января неожиданно для всех подал заявление на увольнение. Исполняющим обязанности директора сейчас назначена Марья Зулинова — главный редактор компании. Это уже третий руководитель холдинга за два года его существования», — рассказал инсайдер. Также собеседник сообщил, что Куренков запомнился сотрудникам сокращением, которые он провел в конце прошлого года. Источник отметил, что в результате увольнений из компании пришлось уйти сотрудникам, которые проработали в «Ямал-Медиа» долгие годы. В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили, что с сегодняшнего дня Марья Зулинова приступила к обязанностям руководителя холдинга. Помимо этого, в региональном правительстве рассказали, что Зулинова ранее несколько лет работала в департаменте, курируя вопросы информационной политики и медиа сопровождение выборов. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель правительственного СМИ увольняет сотрудников. В медиахолдинге это объяснили оптимизацией.