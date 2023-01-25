«Газпром трансгаз Сургут» взял на вооружение разработку российских ученых

«Газпром трансгаз Сургут» испытал разработку ученых «Сколково» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ортьягунском ЛПУ (структурное подразделение «Газпром трансгаз Сургут») испытали разработку ученых «Сколково» — гибкие самоклеящиеся термоиндикаторы из полимера. По информации из telegram-канала предприятия, термосенсоры помогут предотвратить перегрев оборудования.

«Ортьягунское ЛПУ в рамках взаимодействия с научным центром „Сколково“ опробовало на энергообъектах станции термоиндикаторные наклейки — гибкие самоклеящиеся пластины из полимера. Термосенсоры предназначены для регистрации перегрева контролируемого элемента распределительного устройства выше 50-90 градусов», — говорится в публикации.

Сенсоры покрыты специальным материалом, который при нагревании изменяет цвет с белого на черный. Таким образом специалисты, следящие за оборудованием, смогут своевременно предотвратить перегрев приборов и обеспечить бесперебойную работу энергообъектов.

Для выяснения подробностей проведенных испытаний и результатов использования инновации на предприятии редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Газпром трансгаз Сургут». На момент публикации новости ответ предприятия не поступил.

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