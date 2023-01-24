Глава ЯНАО Артюхов дал старт Году знаний

Губернатор Артюхов официально объявил старт Года знаний в ЯНАО

2023 год в ЯНАО посвящен знаниям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов официально объявил старт Года знаний в ЯНАО. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Дмитрий Артюхов обозначил основные направления Года знаний, к реализации которых приступили в 2023 году. Большие перемены ждут студентов и педагогов Салехарда», — говорится в сообщении.

Власти планируют в Салехарде построить студенческий корпус, который объединит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум. «Построим новые учебные корпуса, современное общежитие. В колледже появятся площадки для саморазвития, творчества, сцена, спортзал, дополнительные студии. Сейчас приступаем к проектированию этого комплекса, затем будем планировать строительство», — отметил Артюхов.

В Год знаний будут больше внимания уделять работе с талантливыми школьниками и расширят доступ к участию в олимпиадах всех школьников. В школах начнет работу олимпиадный координатор. Ямальских учителей отправят в образовательные поездки для изучения IT-технологий. Также в ЯНАО усилят взаимодействие с предприятиями, в которых студенты будут проходить практику.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов объявил, что 2023 год будет посвящен знаниям. Прошлый год был посвящен экологии.