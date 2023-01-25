Краевые власти озаботились безопасностью пермяков на кладбищах

В Пермском крае власти ищут подрядчика для уборки аварийных деревьев с кладбищ

Древесину с кладбищ подрядчику необходимо вывозить в котельные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае власти ищут подрядчиков для уборки аварийных деревьев с кладбищ. Соответствующий аукцион объявило управление ЖКХ и благоустройства администрации Куединского муниципального округа. Техзадание составлено в соответствии со сводом правил, установленных федеральным законодательством с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях.

«Наименование объекта закупки — услуги по валке деревьев на территориях кладбищ. Требование — соответствие своду правил о благоустройстве территорий в актуализированной редакции СНиП. Начальная и максимальная цена контракта — 1,9 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В списке территорий, в которых нужно рубить аварийные деревья, указаны кладбища 18 деревень и сел. По условиям конкурса подрядчик должен также организовать вывоз древесины в местные котельные. Работы запрещается выполнять по ночам и при сильном ветре. В случае повреждения могил, исполнитель обязуется возместить ущерб за собственный счет. Итоги конкурса должны подвести шестого февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на кладбище в деревне Щелканка. Также жители города Очер собирают деньги для благоустройства на местном погосте проездов.