24 января 2023

Источник: «похищенный» тюменский мальчик сознался во вранье

Источник: тюменский подросток выдумал историю похищения и ограбления
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
Со слов источника, мальчик выдумал историю ограбления Фото:

Тюменский подросток, который утверждал, что его ограбили и похитили, сознался во вранье. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мальчик все придумал. Признался в этом в следственном комитете», — кратко сообщил собеседник агентства.

Инцидент с ребенком произошел 16 января. Со слов подростка, на улице Муравленко на него напали неизвестные. Преступники усадили ребенка в машину и выбросили на другом конце города. Как утверждает потерпевший, у него были украдены деньги и телефон.

Корреспондент агентства связался с пресс-службой следственного комитета России по Тюменской области. Там отказались давать комментарий.

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Тюменский подросток, который утверждал, что его ограбили и похитили, сознался во вранье. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мальчик все придумал. Признался в этом в следственном комитете», — кратко сообщил собеседник агентства. Инцидент с ребенком произошел 16 января. Со слов подростка, на улице Муравленко на него напали неизвестные. Преступники усадили ребенка в машину и выбросили на другом конце города. Как утверждает потерпевший, у него были украдены деньги и телефон. Корреспондент агентства связался с пресс-службой следственного комитета России по Тюменской области. Там отказались давать комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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