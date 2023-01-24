Источник: «похищенный» тюменский мальчик сознался во вранье

Источник: тюменский подросток выдумал историю похищения и ограбления

Со слов источника, мальчик выдумал историю ограбления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский подросток, который утверждал, что его ограбили и похитили, сознался во вранье. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мальчик все придумал. Признался в этом в следственном комитете», — кратко сообщил собеседник агентства.

Инцидент с ребенком произошел 16 января. Со слов подростка, на улице Муравленко на него напали неизвестные. Преступники усадили ребенка в машину и выбросили на другом конце города. Как утверждает потерпевший, у него были украдены деньги и телефон.

Корреспондент агентства связался с пресс-службой следственного комитета России по Тюменской области. Там отказались давать комментарий.