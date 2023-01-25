Минобороны РФ наградило школьника из Свердловской области

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , орден, награды, медали
Подросток из Первоуральска удостоился высокой юнармейской награды (фото из архива) Фото:

Курсанта военно-патриотического клуба «Антей» Алексея Котельникова из Первоуральска наградили знаком отличия «Юнармейская доблесть I степени». Школьника отметили за то, что осенью 2022 года он защитил сестру и ее подруг от приставаний пьяного дебошира. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В октябре юноша вместе с сестрой и ее подругами возвращались с занятий из военно-патриотического клуба, которые проходили в ДОССАФ города Первоуральска. Ребята решили зайти в магазин, в это же время из здания вышел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и начал приставать к девушкам. Котельников вступился за них, отстоял честь и достоинство друзей. Нападавший был задержан и доставлен в пункт полиции», — рассказали в Минобороны.

Награду Алексею торжественно вручили в Екатеринбурге, в парке «Россия — моя история». Первоуральский юнармеец стал единственным в Свердловской области удостоенным высшей награды всероссийского военно-патриотического движения. Отмечается, что в ближайшее время Котельников собирается поступать в Казанское высшее танковое командное училище.

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Курсанта военно-патриотического клуба «Антей» Алексея Котельникова из Первоуральска наградили знаком отличия «Юнармейская доблесть I степени». Школьника отметили за то, что осенью 2022 года он защитил сестру и ее подруг от приставаний пьяного дебошира. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «В октябре юноша вместе с сестрой и ее подругами возвращались с занятий из военно-патриотического клуба, которые проходили в ДОССАФ города Первоуральска. Ребята решили зайти в магазин, в это же время из здания вышел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и начал приставать к девушкам. Котельников вступился за них, отстоял честь и достоинство друзей. Нападавший был задержан и доставлен в пункт полиции», — рассказали в Минобороны. Награду Алексею торжественно вручили в Екатеринбурге, в парке «Россия — моя история». Первоуральский юнармеец стал единственным в Свердловской области удостоенным высшей награды всероссийского военно-патриотического движения. Отмечается, что в ближайшее время Котельников собирается поступать в Казанское высшее танковое командное училище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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