Минобороны РФ наградило школьника из Свердловской области

Подросток из Первоуральска удостоился высокой юнармейской награды (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курсанта военно-патриотического клуба «Антей» Алексея Котельникова из Первоуральска наградили знаком отличия «Юнармейская доблесть I степени». Школьника отметили за то, что осенью 2022 года он защитил сестру и ее подруг от приставаний пьяного дебошира. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В октябре юноша вместе с сестрой и ее подругами возвращались с занятий из военно-патриотического клуба, которые проходили в ДОССАФ города Первоуральска. Ребята решили зайти в магазин, в это же время из здания вышел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и начал приставать к девушкам. Котельников вступился за них, отстоял честь и достоинство друзей. Нападавший был задержан и доставлен в пункт полиции», — рассказали в Минобороны.

Награду Алексею торжественно вручили в Екатеринбурге, в парке «Россия — моя история». Первоуральский юнармеец стал единственным в Свердловской области удостоенным высшей награды всероссийского военно-патриотического движения. Отмечается, что в ближайшее время Котельников собирается поступать в Казанское высшее танковое командное училище.