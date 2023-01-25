Педофил Ройзман пытался отсудить у курганской колонии деньги

Зек Ройзман пытался отсудить у курганской колонии деньги из-за того, что замерз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заключенный Арон Ройзман подал иск в суд на сотрудников ИК №2 в селе Просвет (Курганская область) из-за неподходящей проверки в то время, когда на улице шел снег. Об этом сообщается в официальных документах горсуда. По открытым данным, Ройзман отбывает наказание за надругательство над своим младшим братом.

«Арон Ройзман обратился в Курганский городской суд с иском к региональному УФСИН России о взыскании компенсации за ненадлежащие условия содержания в исправительном учреждении. Проверка осужденных отряда № 11 проходила в изолированном участке, несмотря на ненадлежащие погодные условия — шел снег», — указано в судебном акте.

По информации из документа, администрация колонии нарушила 412 пункт правил внутреннего распорядка, по которому при температуре ниже 25 градусов утренняя проверка заключенных проводится в помещении. Ройзман в качестве компенсации за нарушение потребовал 20 000 рублей. На заседании не было ни самого заключенного, ни ответчика. Курганский горсуд иск осужденного не удовлетворил.

Сообщается, что ранее заключенного Ройзмана звали Дмитрием Чакиным из Каменска-Уральского. Новое имя у преступника появилось после срока за кражу банковских карт своих родственников. В это время на пост мэра Екатеринбурга был избран Евгений Ройзман*, поэтому Чакин решил сменить фамилию. Уже в 2014 году Чакина осудили по нескольким тяжелым статьям. Одно из обвинений было в надругательстве над своим семилетним братом.

* Евгений Ройзман признан Минюстом иностранным агентом