Пригожин призвал жестко наказать осужденного директора музея Екатеринбурга

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Открытие новых пространств в креативном кластере Л52. Екатеринбург, пушкарев игорь
Игоря Пушкарева призвали уволить с поста директора МИЕ Фото:

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, оштрафованный судом на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, должен понести еще одно наказание и быть уволенным с поста. Так на приговор уральцу отреагировал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в декабре ставший участником конфликта вокруг Пушкарева.

«До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остается на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести», — высказался Пригожин, его заявление опубликовано в Telegram.

Бизнесмен подчеркнул, что Пушкарев, по его мнению, ничем не отличается от «19-ти летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации». Пригожин, судя по всему, имел в виду Олесю Кривцову из Архангельска, которую отправили под домашний арест из-за публикаций о взрыве на Крымском мосту. Девушке грозит до 10,5 лет лишения свободы.

В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. Евгений Пригожин, подключившийся к истории, требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева с поста директора музея.

Отстаивая субъектность, Орлов отказался разрывать контракт с менеджером до того, как силовики проведут собственную проверку. По итогам следствия 25 января состоялось заседание суда, на котором Пушкарев был признан виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, оштрафованный судом на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, должен понести еще одно наказание и быть уволенным с поста. Так на приговор уральцу отреагировал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в декабре ставший участником конфликта вокруг Пушкарева. «До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остается на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести», — высказался Пригожин, его заявление опубликовано в Telegram. Бизнесмен подчеркнул, что Пушкарев, по его мнению, ничем не отличается от «19-ти летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации». Пригожин, судя по всему, имел в виду Олесю Кривцову из Архангельска, которую отправили под домашний арест из-за публикаций о взрыве на Крымском мосту. Девушке грозит до 10,5 лет лишения свободы. В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. Евгений Пригожин, подключившийся к истории, требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева с поста директора музея. Отстаивая субъектность, Орлов отказался разрывать контракт с менеджером до того, как силовики проведут собственную проверку. По итогам следствия 25 января состоялось заседание суда, на котором Пушкарев был признан виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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