Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО

Конфликт на Украине перестал носить характер прокси-войны, считает Стеван Гайич Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение НАТО и РФ. Так, западные наемники уже перестали скрываться за формой ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

«Мы видим, что и воюет на Украине в основном западное оружие. Советское уже исчерпано. И воюют натовские солдаты под формой свободных наемников», — подчеркнул Стеван Гайич.

Профессор добавил, что конфликт на Украине давно перешел из формата прокси-войны (чужими руками) в прямое столкновение НАТО с Россией. «Идут боевые действия на востоке Европы. Причем, между Россией и НАТО. Прокси-война. Но она все меньше и меньше похожа на прокси», — отметил Гайич.

Ранее командир танка Т-80 с позывным «Дракон» заявил, что в составе ВСУ участвуют только иностранные наемники. Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский подчеркнул, что из западных стран приезжают уже подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях. Это может говорить о том, что наемниками в большинстве случаев являются сотрудники спецподразделений.