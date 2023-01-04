Подполковник НМ ДНР: бойцы западных спецподразделений едут на Украину под видом наемников

Большая часть иностранных наемников украинской армии являются сотрудниками западных спецподразделений. Об этом заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский.
«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как „уволились“ и приехали на Украину под личиной наемников», — цитирует Баевского ТАСС в своем telegram-канале. Подполковник НМ ДНР пояснил, что за тот короткий промежуток времени между прибытием «наемников» на Украину и началом их участия в боевых действиях, подготовить отделение в должной мере невозможно. «То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — заключил Баевский.
Иностранные наемники Вооруженных сил Украины сейчас сконцентрированы, в том числе, и на донецком направлении. Так, ранее Минобороны России сообщало об уничтожении почти 150 иностранных наемников в регионе. Российскими военными был также уничтожен и их склад ракетно-артиллерийского вооружения, отмечает RT.
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Большая часть иностранных наемников украинской армии являются сотрудниками западных спецподразделений. Об этом заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский. «Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как „уволились“ и приехали на Украину под личиной наемников», — цитирует Баевского ТАСС в своем telegram-канале. Подполковник НМ ДНР пояснил, что за тот короткий промежуток времени между прибытием «наемников» на Украину и началом их участия в боевых действиях, подготовить отделение в должной мере невозможно. «То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — заключил Баевский. Иностранные наемники Вооруженных сил Украины сейчас сконцентрированы, в том числе, и на донецком направлении. Так, ранее Минобороны России сообщало об уничтожении почти 150 иностранных наемников в регионе. Российскими военными был также уничтожен и их склад ракетно-артиллерийского вооружения, отмечает RT.