Bloomberg: США отправят на Украину 31 танк Abrams

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О передаче Киеву танков скоро объявит Джо Байден, сообщает Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. Об этом сообщил журналист издания Bloomberg Дженифер Джейкобс в своих соцсетях, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams», — сообщил Дженифер Джейкобс в своем twitter-аккаунте, ссылаясь на источники. По данным его источников, общая сумма военной помощи Киеву составит 400 миллионов долларов.

Ранее американские СМИ уже писали о скорых поставках Соединенных Штатов танков Киеву. Официальные лица США, в свою очередь, не подтверждали такую информацию, но и не опровергали. Байден заявлял о своих планах выступить в Белом доме с заявлением по военной помощи Киеву 25 января, сообщает RT.

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В грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. Об этом сообщил журналист издания Bloomberg Дженифер Джейкобс в своих соцсетях, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. «Администрация [президента США Джо] Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams», — сообщил Дженифер Джейкобс в своем twitter-аккаунте, ссылаясь на источники. По данным его источников, общая сумма военной помощи Киеву составит 400 миллионов долларов. Ранее американские СМИ уже писали о скорых поставках Соединенных Штатов танков Киеву. Официальные лица США, в свою очередь, не подтверждали такую информацию, но и не опровергали. Байден заявлял о своих планах выступить в Белом доме с заявлением по военной помощи Киеву 25 января, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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