Politico: США готовы передать Украине до 50 танков Abrams 25 января 2023 в 00:07 Размер текста - 17 + Полсотни американских танков Abrams могут быть переданы ВСУ в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Об этом рассказали источники в Госдепартаменте США. «Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки 30-50 танков Abrams (на Украину — прим. URA.RU)», — заявили официальные лица США, слова которых приводит издание Politico . Согласно сообщению, решение о поставках может быть принято уже на этой неделе. Ранее стало известно, что решение о поставках американских танков Abrams будет принято Госдепартаментом в ближайшие дни. Также будет рассмотрен вопрос о передаче немецких Leopard 2, канцлер Германии Олаф Шольц недавно дал согласие на поставку. Кроме того, немецкий ВПК планирует одобрить реэкспорт танков этой модели со стороны Польши. Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Об этом рассказали источники в Госдепартаменте США. «Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки 30-50 танков Abrams (на Украину — прим. URA.RU)», — заявили официальные лица США, слова которых приводит издание Politico. Согласно сообщению, решение о поставках может быть принято уже на этой неделе. Ранее стало известно, что решение о поставках американских танков Abrams будет принято Госдепартаментом в ближайшие дни. Также будет рассмотрен вопрос о передаче немецких Leopard 2, канцлер Германии Олаф Шольц недавно дал согласие на поставку. Кроме того, немецкий ВПК планирует одобрить реэкспорт танков этой модели со стороны Польши. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям