Профессора ВШЭ Коган оценил угрозу России из-за обрушения цен на нефть

Финансист Евгений Коган: цена за баррель нефти Brent в 2023 году не опустится ниже 60 долларов

26 января 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Профессор ВШЭ Евгений Коган сомневается, что России грозит нефтяной шок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Баррель нефти марки Brent в 2023 году вряд ли подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на опасения по поводу влияния рецессии в мировой экономике на цены. Таким мнением в интервью URA.RU поделился инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Разговоры про нефтяной шок — это любимое дело журналистов, они им пугают людей. Нужно смотреть на цифры. Может быть, цены из-за рецессии снизятся до 60-70 долларов за баррель. Глобально это не шок. Это нормальная ситуация», — заявил Евгений Коган. По словам Когана, поддержку ценам на нефть окажет Китай, поскольку власти этой страны отказались от политики «нулевой терпимости к COVID-19» и начали стимулировать спрос. «У России есть Китай, потребление которого стабильно начало расти после выхода из ковидных ограничений. Поэтому я не верю в то, что мы с вами стоим на пороге катастрофы. Снижение цен? Да, вполне возможно. Но мировая экономика не находится в ситуации кризиса. Она находится в состоянии рецессии. Это разные вещи», — отметил эксперт. Серьезные потрясения в обозримом будущем грозят только тем странам, которые накопили чрезмерный госдолг и рискуют оказаться не в состоянии его обслуживать из-за возросших кредитных ставок, полагает профессор. «Мы увидим дефолты и среди стран, и среди корпораций, и на персональном уровне. Все это будет просто потому, что сокращение потребления ударит там, где накопились проблемы с выплатами по долгам. Шанс на то, что рецессия перерастет в кризис, на мой взгляд, не очень большой, потому и нефтяного шока я не предвижу», — пояснил Евгений Коган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Баррель нефти марки Brent в 2023 году вряд ли подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на опасения по поводу влияния рецессии в мировой экономике на цены. Таким мнением в интервью URA.RU поделился инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Разговоры про нефтяной шок — это любимое дело журналистов, они им пугают людей. Нужно смотреть на цифры. Может быть, цены из-за рецессии снизятся до 60-70 долларов за баррель. Глобально это не шок. Это нормальная ситуация», — заявил Евгений Коган. По словам Когана, поддержку ценам на нефть окажет Китай, поскольку власти этой страны отказались от политики «нулевой терпимости к COVID-19» и начали стимулировать спрос. «У России есть Китай, потребление которого стабильно начало расти после выхода из ковидных ограничений. Поэтому я не верю в то, что мы с вами стоим на пороге катастрофы. Снижение цен? Да, вполне возможно. Но мировая экономика не находится в ситуации кризиса. Она находится в состоянии рецессии. Это разные вещи», — отметил эксперт. Серьезные потрясения в обозримом будущем грозят только тем странам, которые накопили чрезмерный госдолг и рискуют оказаться не в состоянии его обслуживать из-за возросших кредитных ставок, полагает профессор. «Мы увидим дефолты и среди стран, и среди корпораций, и на персональном уровне. Все это будет просто потому, что сокращение потребления ударит там, где накопились проблемы с выплатами по долгам. Шанс на то, что рецессия перерастет в кризис, на мой взгляд, не очень большой, потому и нефтяного шока я не предвижу», — пояснил Евгений Коган.