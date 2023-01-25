25 января 2023

В ХМАО наказали следователя из-за отказа возбуждать дело на полицейского начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , чиновница, чиновник, женские руки
Следователь из Югорска Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание Фото:

Следователь СК Югорска (ХМАО) Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание по итогам внутренней проверки. Проверка началась из-за жалобы на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев, который защищает в суде избитого сотрудника.

«Следователь Сорокина привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное обращение с гражданами. Также стоял вопрос об ее увольнении, но мы не настаивали», — сказал Суманеев.

В СУ СК по ХМАО ранее подтвердили информацию о начале проверке. В пресс-службу окружного следственного комитета был направлен запрос с просьбой прокомментировать итоги проверки. Там пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU писало о начале проверки в отношении Сорокиной. Тогда адвокат предоставил в распоряжение редакции аудиозапись, в которой якобы Сорокина предлагает пострадавшему сотруднику не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. При этом в отношении Харченко позднее все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Следователь СК Югорска (ХМАО) Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание по итогам внутренней проверки. Проверка началась из-за жалобы на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев, который защищает в суде избитого сотрудника. «Следователь Сорокина привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное обращение с гражданами. Также стоял вопрос об ее увольнении, но мы не настаивали», — сказал Суманеев. В СУ СК по ХМАО ранее подтвердили информацию о начале проверке. В пресс-службу окружного следственного комитета был направлен запрос с просьбой прокомментировать итоги проверки. Там пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU писало о начале проверки в отношении Сорокиной. Тогда адвокат предоставил в распоряжение редакции аудиозапись, в которой якобы Сорокина предлагает пострадавшему сотруднику не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. При этом в отношении Харченко позднее все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...