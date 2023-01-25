В ХМАО наказали следователя из-за отказа возбуждать дело на полицейского начальника

26 января 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Следователь из Югорска Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователь СК Югорска (ХМАО) Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание по итогам внутренней проверки. Проверка началась из-за жалобы на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев, который защищает в суде избитого сотрудника. «Следователь Сорокина привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное обращение с гражданами. Также стоял вопрос об ее увольнении, но мы не настаивали», — сказал Суманеев. В СУ СК по ХМАО ранее подтвердили информацию о начале проверке. В пресс-службу окружного следственного комитета был направлен запрос с просьбой прокомментировать итоги проверки. Там пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU писало о начале проверки в отношении Сорокиной. Тогда адвокат предоставил в распоряжение редакции аудиозапись, в которой якобы Сорокина предлагает пострадавшему сотруднику не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. При этом в отношении Харченко позднее все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователь СК Югорска (ХМАО) Инна Сорокина получила дисциплинарное взыскание по итогам внутренней проверки. Проверка началась из-за жалобы на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев, который защищает в суде избитого сотрудника. «Следователь Сорокина привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное обращение с гражданами. Также стоял вопрос об ее увольнении, но мы не настаивали», — сказал Суманеев. В СУ СК по ХМАО ранее подтвердили информацию о начале проверке. В пресс-службу окружного следственного комитета был направлен запрос с просьбой прокомментировать итоги проверки. Там пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU писало о начале проверки в отношении Сорокиной. Тогда адвокат предоставил в распоряжение редакции аудиозапись, в которой якобы Сорокина предлагает пострадавшему сотруднику не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. При этом в отношении Харченко позднее все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.