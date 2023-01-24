24 января 2023

Мэр Нового Уренгоя рассказал об исполнении поручения губернатора ЯНАО

В Новом Уренгое открылся скейт-парк «Скатерть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
Скейтбордисты просили крытое помещение у Дмитрия Артюхова (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». Как сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов, парк открыли по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России. В августе прошлого года во время „Честного маршрута“ скейтеры обратились к нашему губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой установить крышу над уличной скейт-площадкой. Губернатор поручил подыскать теплое помещение. А результат вы видите сами», — написал Воронов.

Мэр добавил, что в скейт-парке планируется сделать уличную площадку и центр развития субкультур: зал для брейк-данса, современной хореографии и студию звукозаписи. Также должен состояться первый чемпионат по скейтбордингу.

«Проект получился крутой. Во многом это заслуга ребят. Они прошли с нами весь путь, вносили свои предложения и замечания по оборудованию, наполнению скейт-парка, общались со строителями, лично контролировали каждый этап», — добавил Воронов.

Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов оценил степень готовности крытого скейт-парка. Он также дал задание молодежи расписать стены парка граффити.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». Как сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов, парк открыли по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. «На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России. В августе прошлого года во время „Честного маршрута“ скейтеры обратились к нашему губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой установить крышу над уличной скейт-площадкой. Губернатор поручил подыскать теплое помещение. А результат вы видите сами», — написал Воронов. Мэр добавил, что в скейт-парке планируется сделать уличную площадку и центр развития субкультур: зал для брейк-данса, современной хореографии и студию звукозаписи. Также должен состояться первый чемпионат по скейтбордингу. «Проект получился крутой. Во многом это заслуга ребят. Они прошли с нами весь путь, вносили свои предложения и замечания по оборудованию, наполнению скейт-парка, общались со строителями, лично контролировали каждый этап», — добавил Воронов. Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов оценил степень готовности крытого скейт-парка. Он также дал задание молодежи расписать стены парка граффити.
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