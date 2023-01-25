В Белом доме объяснили, как США помогают ВСУ в захвате Крыма

Белый дом предоставляет разведданные ВСУ для нанесения ударов по Крыму

26 января 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

США предоставляют разведданные Киеву для нанесения ударов по Крыму Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты передают Киеву разведданные для того, чтобы Украина была способна успешнее наносить удары по территории Крыма. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не диктуем (Киеву — прим. URA.RU), как и где им проводить операции, какие осуществлять задачи, какие выбирать цели. Но мы делаем все, что можем, чтобы помогать им с разведданными, которые они смогут использовать», — заявил Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, ждет ли администрация атаки на Крым со стороны Украины. Трансляция брифинга для прессы велась на сайте Белого дома. Ранее один из официальных представителей американской администрации заявил, что США планируют содействовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) во взятии под свой контроль Крыма. Речь касается, в первую очередь, поставок соответствующих современным запросам вооружений Киеву. Нерешительность Запада, однако, разрушает амбиции украинских властей по захвату Крыма, рассказала обозреватель The Hill Лаура Келли, ее слова передает RT.

Соединенные Штаты передают Киеву разведданные для того, чтобы Украина была способна успешнее наносить удары по территории Крыма. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не диктуем (Киеву — прим. URA.RU), как и где им проводить операции, какие осуществлять задачи, какие выбирать цели. Но мы делаем все, что можем, чтобы помогать им с разведданными, которые они смогут использовать», — заявил Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, ждет ли администрация атаки на Крым со стороны Украины. Трансляция брифинга для прессы велась на сайте Белого дома. Ранее один из официальных представителей американской администрации заявил, что США планируют содействовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) во взятии под свой контроль Крыма. Речь касается, в первую очередь, поставок соответствующих современным запросам вооружений Киеву. Нерешительность Запада, однако, разрушает амбиции украинских властей по захвату Крыма, рассказала обозреватель The Hill Лаура Келли, ее слова передает RT.