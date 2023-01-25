В Белом доме решили помочь Украине захватить Крым

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Представитель Белого дома высказался о помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставляя Украине оружие, в том числе и танки, США надеются помочь Украине взять Крым под свой контроль. Об этом заявил официальный представитель администрации США в ходе брифинга.

«США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель американской администрации в ходе своего выступления. Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Он также заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины.

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Поставляя Украине оружие, в том числе и танки, США надеются помочь Украине взять Крым под свой контроль. Об этом заявил официальный представитель администрации США в ходе брифинга. «США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель американской администрации в ходе своего выступления. Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций. Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Он также заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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