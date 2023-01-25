В Белом доме решили помочь Украине захватить Крым

Представитель Белого дома высказался о помощи Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставляя Украине оружие, в том числе и танки, США надеются помочь Украине взять Крым под свой контроль. Об этом заявил официальный представитель администрации США в ходе брифинга.
«США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель американской администрации в ходе своего выступления. Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Он также заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!