В Белом доме решили помочь Украине захватить Крым 25 января 2023 в 22:22 Размер текста - 17 + Представитель Белого дома высказался о помощи Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляя Украине оружие, в том числе и танки, США надеются помочь Украине взять Крым под свой контроль. Об этом заявил официальный представитель администрации США в ходе брифинга. «США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель американской администрации в ходе своего выступления. Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций. Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Он также заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины. Поставляя Украине оружие, в том числе и танки, США надеются помочь Украине взять Крым под свой контроль. Об этом заявил официальный представитель администрации США в ходе брифинга. «США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым», — сказал представитель американской администрации в ходе своего выступления. Он отметил, что американские официальные лица не называют Киеву места для возможных наступательных операций. Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Он также заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям